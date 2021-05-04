Задержан подозреваемый в избиении мужчины на Школьном переулке

Во Всеволожском районе задержан подозреваемый в избиении петербуржца.

Инцидент произошел еще 23 апреля. Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, из квартиры дома 10 по Школьному переулку деревни Старая с различными травмами в состоянии средней тяжести госпитализирован 31-летний мужчина.

В понедельник, 3 мая, у дома 21 на улице Быкова Всеволожского района был задержан подозреваемый. Им оказался мужчина 1990 года рождения. По предварительной информации, конфликт произошел на почве неприязненных отношений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге правоохранительные органы задержали 29-летнего мужчину, который в Приморском районе нанес 27-летнему потерпевшему телесные повреждения. Оперативникам сообщили, что бригада скорой помощи из парадной дома по улице Долгоозерной в доме 5 госпитализировала в больницу мужчину.