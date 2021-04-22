В Петербурге ранее судимый мужчина задержан за избиение

В Петербурге правоохранительные органы задержали 29-летнего мужчину, который в Приморском районе нанес 27-летнему потерпевшему телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Петербургу и Ленинградской области.

18 апреля этого года уже ближе к утру в полиции раздался звонок. Оперативникам сообщили, что бригада скорой помощи из парадной дома по улице Долгоозерной в доме 5 госпитализировала в больницу мужчину в состоянии средней тяжести. У него была диагностирована травма головы.

В полиции установили, что между молодыми людьми вдруг возникла ссора. И тогда, нигде официально неработающий мужчина, которого уже судили, избил второго.

Сообщается, что подозреваемый был задержан. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске задержали юношу, подозреваемого в разбойном нападении на жильцов квартиры.