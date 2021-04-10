Во Всеволожске задержали юношу, подозреваемого в разбойном нападении на жильцов квартиры

Полицейские во Всеволожске задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении, которое было совершено полтора года назад.

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Преступление произошло еще в октябре 2020 года. Посреди ночи в квартиру на Ленинградской улице ворвались трое мужчин. Они начали всех избивать и стрелять из предметов, с виду напоминавших хлопушки. Руками и ногами они избили 44-летнего мужчину и выстрелили в пенсионерку 1956 года рождения.

Затем они начали требовать документы на квартиру, наркотики и оружие, но ушли ни с чем. Мужчину они вывели на улицу, где продолжили избивать.

На днях полицейские задержали юношу 2002 года рождении, подозреваемого в нападении. Его отпустили под подписку о невыезде. Других преступников продолжают разыскивать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое с молотком и перцовкой ограбили супермаркет на Шелгунова и сбежали.