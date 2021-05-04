Очевидцы: слухи о подтоплении Тихвинского монастыря «преувеличены» – старинной обители ничего не угрожает

По Первому каналу прошла информация о том, что паводковая ситуация сохраняется в Ленобласти, подтопление есть у стен Тихвинского монастыря. В репортаже использованы изображения двухнедельной давности, сообщает Online47. Монастырю ничего не угрожает.

Местные жители показывают фото в соцсетях – нет повода для беспокойства. Виктория Маслова накануне выложила в Instagram прекрасное фото, на котором хорошо видно берег без подтопления. Не подтверждают подтоплении и региональное МЧС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласти весной грозит сильное подтопление. По данным пресс-службы правительства РФ, всего в России может подтопить примерно 5 тыс. населенных пунктов, более 2,5 тыс. участков дорог, 49 железнодорожных участков, примерно 1250 мостов. Это связано с тем, что зима в этом году была морозной.