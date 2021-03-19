Ленобласти весной грозит сильное подтопление

Осмотр показал, что все сооружения находятся в рабочем состоянии. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

Осмотр показал, что все сооружения находятся в рабочем состоянии. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

Этой вечной Ленобласть, по прогнозам Росгидромета, может сильно затопить. Под угрозой населенные пункты и объекты инфраструктуры.

По данным пресс-службы правительства РФ, всего в России может подтопить примерно 5 тыс. населенных пунктов, более 2,5 тыс. участков дорог, 49 железнодорожных участков, примерно 1250 мостов. Это связано с тем, что зима в этом году была настоящей: снежной, долгой и морозной, и скоро снег начнет таять.

В связи с этим будут открыты 237 временных гидрологических постов, а на базе Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС с марта круглосуточно будет работать межведомственная рабочая группа по мониторингу паводковой обстановки.

До апреля в 18 регионах страны сотрудники МЧ проверят готовность к половодью.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в преддверии весенних паводков проверили гидротехнические сооружения. Был проведен осмотр защитных сооружений в Московском, Красносельском, Кировском, Красногвардейском, Пушкинском, Колпинском и Курортном районах.