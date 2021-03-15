В Петербурге проверили гидротехнические сооружения в преддверии весенних паводков

В Петербурге проверили гидротехнические сооружения в преддверии весенних паводков
Осмотр показал, что все сооружения находятся в рабочем состоянии. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

В семи районах Северной столицы завершился осмотр защитных сооружений в рамках подготовки к весенним паводкам.

Речь идет о Московском, Красносельском, Кировском, Красногвардейском, Пушкинском, Колпинском и Курортном районах. В результате осмотра 16 наиболее значимых сооружений были признаны работоспособными и готовыми к паводкам, что позволит обеспечить безаварийный пропуск вод.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию города, в состав комиссии, помимо сотрудников комитета, вошли специалисты ГКУ «Ленводхоз», представители МЧС и районных администраций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня последствия утренней метели в Петербурге убирают 783 единицы техники и 1 206 дворников.

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