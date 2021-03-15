На уборку улиц в Петербурге выехали почти 790 единиц спецтехники после метели

В понедельник на уборку улиц Петербурга вышли 783 единицы техники и 1 206 дворников. Город убирают от последствий утренней метели.

Согласно прогнозу, небольшой снег с дождем будет идти в течение всего дня. Дорожные службы проводят противогололедную обработку дорог, подметают и расчищают дороги от снега и мусора.

Как сообщили в Комитете по благоустройству, дорожки в скверах и парках чистят ещё 85 машин и 468 специалистов садово-парковых предприятий. В ночное время город убирали 687 единиц техники и 307 дворников.

Также с 9 по 14 марта дорожные предприятия отправили на утилизацию почти 99 тыс. кубометров снега.

В комитете обратились к горожанам с просьбой быть осторожными на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренняя метель стала причиной пробок в Петербурге.