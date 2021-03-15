Петербуржцы стоят в 7-балльных пробках утром понедельника

Петербуржцы стоят в 7-балльных пробках утром понедельника
Утренние пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс.Пробки"

Движение автомобилей на дорогах Петербурга местами сильно затруднено. Автомобилисты проводят утро понедельника, 15 марта, в пробках.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:30 утра, дорожная ситуация в городе оценивается на 7 баллов. Однако уже к 10 утра пробки спадут до 5 баллов, а к 11 часам обстановка на дорогах улучшится до четырех баллов.

Так, красным отмечены участки на Дворцовой, Свердловской, Макарова, Обводного канала и Дворцовой набережных, Невском, Лиговском, Новочеркасском и Витебском проспектах. Также заторы наблюдаются на улицах Типанова, Народной, Садовой и Благодатной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рабочая неделя началась в Петербурге с облачной погоды и мокрого снега с дождем. Температура воздуха в городе составит от 2 до 4 градусов тепла.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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