В понедельник Петербург накроют дожди с мокрым снегом

В городе пройдет снег с дождем. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В городе пройдет снег с дождем. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Рабочая неделя начнется в Петербурге с облачной погоды и мокрого снега с дождем. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 15 марта, синоптическая ситуация в городе будет определяться центральной частью циклона, названного нашими немецкими коллегами «Луис». Температурный фон ожидается на 3-4 градуса выше своей климатической нормы.

Температура воздуха в Северной столице составит от 2 до 4 градусов тепла, по Ленобласти потеплеет до +5. Ветер подует западный со скоростью 4-9 метро в в секунду, порывистый.

Атмосферное давление будет расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту обошлось без отмены и задержки рейсов.