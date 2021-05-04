Памятники Дороги жизни получили подсветку к 9 мая

Ко Дню Победы для памятных столбов Дороги жизни и стел Ржевского коридора в Красногвардейском районе сделали подсветку.

Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в пресс-службе Смольного. Подсветка памятников Дороги жизни была выполнена по поручению губернатора Александра Беглова.

«Зеленый пояс Славы» создавали сами ленинградцы-петербуржцы, и очень важно, чтобы каждый памятный знак этого мемориального комплекса содержался в порядке и был виден издалека в любое время дня и ночи», — заявил градоначальник.

На Дороге жизни находятся 46 мемориальных километровых столбов, три из которых находятся в черте Петербурга. Теперь столбы освещаются светодиодными прожекторами. Подсветку также сделали на четырех стелах Ржевского коридора. Он начинается от станции Ржевка, куда в блокады прибывал транспорт с «большой земли», и проходит по улице Коммуны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что памятник зайцу у Петропавловской крепости вернется на место в пятницу.