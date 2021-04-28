Памятник зайцу у Петропавловской крепости вернется на место в пятницу

Памятник зайцу у Петропавловской крепости вернется на место в пятницу
Когда точно будет установлен памятник, не сообщается. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Горожанам рассказали, когда памятник зайцу вернется на свое место к Иоанновскому мосту возле Петропавловской крепости. Его убирали специально для ремонта конструкций.

Заяц вернется уже в пятницу, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» с ссылкой на «Мостотрест» Сотрудникам компании нужно закончить ремонт ледорезов и очистить памятник. Когда точно будет установлен памятник, не сообщается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кто из знаменитостей успел нарушить петербургский закон об одном питомце на семью. Знаменитый петербургский любитель кошек Семен Стругачев в какой-то момент воспитывал сразу двух хвостатых. Актер рассказывал, что первого кота его семья завела сразу, как обзавелась в Петербурге собственной квартирой. Будущего любимца семьи на улице подобрала дочь актера Евгения.

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