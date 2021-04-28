Памятник зайцу у Петропавловской крепости вернется на место в пятницу

Когда точно будет установлен памятник, не сообщается. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Когда точно будет установлен памятник, не сообщается. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Горожанам рассказали, когда памятник зайцу вернется на свое место к Иоанновскому мосту возле Петропавловской крепости. Его убирали специально для ремонта конструкций.

Заяц вернется уже в пятницу, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» с ссылкой на «Мостотрест» Сотрудникам компании нужно закончить ремонт ледорезов и очистить памятник. Когда точно будет установлен памятник, не сообщается.

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