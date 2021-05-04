Горсуд Петербурга не стал закрывать сайт по продаже сигарет

Санкт-Петербургский городской суд решил не закрывать сайт, на котором можно заказать табачную продукцию.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Ранее Петродворцовый районный суд признал сигарный сайт запрещенным к распространению в России.

Прокурор, подавший иск, настаивал, что через сайт пользователи, в том числе несовершеннолетние, могут дистанционным способом купить табачную продукцию.

По результатам суда владелец сайта подал на апелляцию. Он заявил, что районный суд рассмотрел иск в его отсутствии, несмотря на то, что его имя было указано в качестве владельца домена и контента сайта.

Горсуд отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в ином составе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд в Петербурге запретил доступ к аниме «Этот замечательный мир».