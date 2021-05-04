Погода на 9 мая в Петербурге обещает быть теплой

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ждет Северную столицу в День Победы, 9 мая. Согласно его прогнозам, в городе наконец-то потеплеет.

Начало мая не обрадовало петербуржцев приятной весенней погодой: круглый день в городе идут дожди и дуют сильные ветра, а столбики термометров показывают всего 3-5 градусов.

Колесов в беседе с порталом iReactor успокоил всех горожан и заявил, что к 9 мая все-таки потеплеет.

С 8 мая в Петербурге завершатся осадки, а на следующий день вернется солнечная погода, температура воздуха составит +10 градусов.

Однако в предстоящие дни петербуржцам еще придется потерпеть пасмурную погоду: 6 и 7 мая два циклона принесут в город на Неве дожди и усиление ветра.

Окончательно погода разгуляется 10 мая. Воздух прогреется до +15 градусов и выше, осадков не ожидается, временами будет выглядывать солнце.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о теплой погоде в Европейской России.