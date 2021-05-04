Двоих латиноамериканцев поймали на границе с Эстонией в Ленобласти

В Ленобласти пограничники ФСБ поймали двух иностранцев из Латинской Америки, которые пытались прорваться в Эстонию, минуя пункты пропуска.
Об этом сообщает пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Стражи порядка задержали на российско-эстонской границе в Кингисеппском районе двух латиноамериканцев — мужчин 30 и 38 лет.
Один из них долгое время путешествовал по странам СНГ в поисках путей убытия в Евросоюз в обход пунктов пропуска. В СНГ его планы провалились, поэтому он прибыл в Россию, чтобы снова попытать удачу.
Второй задержанный решил помочь другу и привез его на границу, чтобы тот попытался сбежать. Однако их вовремя заметили пограничники.
В машине иностранцев также нашли большое количество лекарств, запрещенных для свободного оборота.
Латиноамериканца, который подвез своего соотечественника до границы, оштрафовали и выдворили за пределы пограничной зоны.
Неудавшемуся беглецу назначили штраф с последующим выдворением за пределы России.
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