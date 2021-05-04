Нападение на педиатра в поликлинике Петербурга привлекло внимание главы СКР: Бастрыкин взял дело под личный контроль

Медик — пожалуй, одна из самых сложных профессий. Не только потому, что врач берет на себя серьезную ответственность за жизнь и здоровье человека, но и потому, что сам рискует попасть в опасную ситуацию, столкнувшись с несдержанным пациентом или его родителями.

Случай, доказывающий это, произошел в Невском районе Северной столицы в четверг, 29 апреля, в одной из детских городских поликлиник. На прием к педиатру пришла молодая мама с девятимесячной малышкой. Она попросила врача сделать её дочери прививку препаратом «Пентаксим», предназначенным для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции.

Медик, следуя регламенту, попросил предоставить прививочный сертификат маленькой пациентки, чтобы убедиться, что девочка еще не проходила эту процедуру. Женщина, однако, отреагировала странным образом: она отказалась предоставлять какие-либо документы и устроила скандал, заявив, что лучше разбирается в том, какие прививки нужны её ребенку. Выяснилось, что за восемь месяцев девочка не прошла ни одной иммунизации, и теперь перед процедурой ей необходимо заключение иммунологической комиссии.

Врач все же отказался ставить малышке укол, но тогда в дело внезапно вмешался глава семейства. Разъяренный отец с кулаками набросился на участкового — успокоить дебошира смогли только правоохранители, которые прибыли по вызову. Они же задержали мужчину и отвезли в отделение.

Пострадавшему медику в итоге потребовалась госпитализация, у него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы, гематомы и ссадины. А буйный отец новорожденной теперь находится под домашним арестом до 28 июня, как стало известно из сообщения объединенной пресс-службы петербургских судов. Ему предстоит ответить перед судом по статье «Хулиганство».

Резонансной ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин. Он взял дело под личный контроль и поручил местным правоохранителям докладывать ему о ходе расследования.