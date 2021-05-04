Стали известны подробности развода Билла Гейтса

Стали известны подробности развода Билла Гейтса
Билл и Мелинда Гейтс разводятся. Фото: скриншот Instagram

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс объявили о решении развестись после 27 лет совместной жизни.

Пара объявила о предстоящем разводе в своих соцсетях. Издание TMZ пишет, что бракоразводный процесс запустила Мелинда, именно она первой обратилась в суд. Стало известно, что супруги не заключали брачный контракт, но у них был договор о раздельном проживании.

Гейтсы попросили назначить суд на апрель следующего года. В то же время издание отмечает, что скорее всего дело может решиться без суда.

Также сообщается, что Мелинда не будет претендовать на «супружеские алименты». Однако этот развод может войти в историю как самый дорогостоящий — Мелинда по закону может рассчитывать на $65 млрд.

Будущие супруги познакомились в 1987 году, когда 23-летняя Мелинда устроилась в Microsoft менеджером отдела продаж. 32-летний Гейтс тогда был президентом и председателем совета директоров компании. Они поженились в 1994 году. У Гейтсов трое детей — Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.

В 2000 году супруги основали благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Он занимался глобальным здравоохранением, борьбой с голодом и нищетой, поддержкой образования в Штатах. Сейчас Гейтс заверяет, что они с Мелиндой продолжат работу над фондом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что конец сказке: почему Меган Маркл и принцу Гарри предрекают скорый развод.

билл гейтс мелинда гейтс развод


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны подробности развода Билла Гейтса
В России резко вырос спрос на наличные
После пожара в Ленобласти, где погибли двое подростков, завели уголовное дело
Двоих латиноамериканцев поймали на границе с Эстонией в Ленобласти
Теплоход столкнулся с опорой Аничкова моста, аварией заинтересовалась прокуратура
«Ленфильму» удалось сократить долги на 70%
При квартирном пожаре в Ленобласти погибли два подростка
В Госдуме опровергли сообщения о штрафах за одуванчики на дачных участках