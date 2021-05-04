Стали известны подробности развода Билла Гейтса

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс объявили о решении развестись после 27 лет совместной жизни.

Пара объявила о предстоящем разводе в своих соцсетях. Издание TMZ пишет, что бракоразводный процесс запустила Мелинда, именно она первой обратилась в суд. Стало известно, что супруги не заключали брачный контракт, но у них был договор о раздельном проживании.

Гейтсы попросили назначить суд на апрель следующего года. В то же время издание отмечает, что скорее всего дело может решиться без суда.

Также сообщается, что Мелинда не будет претендовать на «супружеские алименты». Однако этот развод может войти в историю как самый дорогостоящий — Мелинда по закону может рассчитывать на $65 млрд.

Будущие супруги познакомились в 1987 году, когда 23-летняя Мелинда устроилась в Microsoft менеджером отдела продаж. 32-летний Гейтс тогда был президентом и председателем совета директоров компании. Они поженились в 1994 году. У Гейтсов трое детей — Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.

В 2000 году супруги основали благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Он занимался глобальным здравоохранением, борьбой с голодом и нищетой, поддержкой образования в Штатах. Сейчас Гейтс заверяет, что они с Мелиндой продолжат работу над фондом.

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