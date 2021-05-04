Кардиолог предупредила россиян о вреде бесконтрольного приема аспирина

Российский врач-кардиолог Елена Голухова рассказала об опасности бесконтрольного применения аспирина. По ее словам, препарат может вызвать кровотечения даже у здоровых людей.

Врач отметила, что во время пандемии россияне стали чаще пить аспирин, однако здоровым людям следует помнить об опасности при приеме этого лекарства без показаний, пишет «Комсомольская правда».

«Пациенты, которые находятся в стационаре, получают специальную антикоагулянтную терапию. Эти препараты отличаются по своей эффективности от аспирина, но изо всех антикоагулянтов у него самый маленький риск», — объяснила Голухова.

По словам специалиста, аспирин позволяет продлить жизнь и повышает шансы больного COVID-19 на то, чтобы после операции по стентированию сосудов проходимость артерии была восстановлена. Однако неоправданный прием аспирина у здоровых людей может обернуться кровотечениями.

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