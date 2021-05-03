Врач-нарколог рассказал, как не запить на длинных праздниках

Врач-нарколог и доктор медицинских наук Игорь Никифоров объяснил, что делать, чтобы не запить на длинных майских «каникулах». Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Игорь Никифоров рассказал, что обычный человек, который не является алкоголиком, свою норму может легко определить. Просто когда он понимает, что начинает входить в состояние алкогольного опьянения, то он себя останавливает. Однако, если человек знает, что не твердо стоит на ногах сразу после незначительно дозы, но продолжает пить, объясняя это праздником, то это уже не норма.

По мнению специалиста, не стоит все выходные не вылезать из-за стола. Важно увлечься чем-то помимо него.

Врач напомнил о спорте, пеших прогулках и других видах досуга, доставляющих удовольствие.

Доктор объяснил, что важно не пить больше алкоголя, чем по силам человеку. Потому как употребление большого количества спиртного за недолгий период сулит головной болью и серьезными последствиями для организма в целом.

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