Врач-невролог рассказал, в каком случае нельзя терпеть головную боль

Если головная боль не такая сильна, то врач не рекомендует бить обезболевабщее. Фото: pixabay.com

Если головная боль не такая сильна, то врач не рекомендует бить обезболевабщее. Фото: pixabay.com

Врач предостерег жителей России о том, что ждать пока пройдет головная боль можно лишь до некоторого момента, при том, что нет «красных флагов», указывающих на «ненормальность» болезненных ощущений. Об этом он сообщил в интервью радио «Sputnik».

Кандидат медицинских наук, врач-невролог Александр Будик объяснил, что ничего не предпринимать, если болит голова можно только какое-то время, однако если при этом у человека нет «красных флагов»- опасных маркерах этого состояния.

Александр Будик рекомендует представить специальную шкалу, состояющую из десяти баллов. Это поможет распознать характер головной боли.

Эксперт рассказал, что если объективно боль составляет 4-5 балла, то вовсе не обязательно принимать таблетку.

Но если интенсивность боли выше отметки в 5 баллов, то, по словам доктора, есть смысл принять анальгетик.

Стоит заметить, что Будик настоятельно советует обратиться к специалисту, если подобные боли одолевают систематически. Особенно, сопровождаясь повышенной температурой. Или же голова заболела у хронических больных.

Это так называемые «красные флаги», возможно указывающие на что-то посущественнее мигрени.

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