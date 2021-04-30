Петербуржец избил врача за отказ делать его ребенку прививку

В Невском районе Петербурга мужчина избил врача, отказавшегося ставить его ребёнку прививку от столбняка. На буйного родителя возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в четверг, 29 апреля, в городской поликлинике. Первоначально на прием с малышом пришла мама, однако, когда педиатр отказался вакцинировать маленького пациента препаратом от пяти самых опасных детских заболеваний без показаний и документов, в ситуацию вмешался глава семейства.

Как сообщил РЕН ТВ, в результате разъяренный мужчина с кулаками набросился на участкового врача. Прибывшие на место правоохранители задержали буйного мужчину.

Пострадавший врач получил травмы головы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Депздрав Москвы приехал с проверкой в больницу, где избили пожилого человека.