Петербуржец избил врача за отказ делать его ребенку прививку

Петербуржец избил врача за отказ делать его ребенку прививку
Пострадавший врач получил травмы головы. Фото: pixabay

В Невском районе Петербурга мужчина избил врача, отказавшегося ставить его ребёнку прививку от столбняка. На буйного родителя возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в четверг, 29 апреля, в городской поликлинике. Первоначально на прием с малышом пришла мама, однако, когда педиатр отказался вакцинировать маленького пациента препаратом от пяти самых опасных детских заболеваний без показаний и документов, в ситуацию вмешался глава семейства.

Как сообщил РЕН ТВ, в результате разъяренный мужчина с кулаками набросился на участкового врача. Прибывшие на место правоохранители задержали буйного мужчину.

Пострадавший врач получил травмы головы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Депздрав Москвы приехал с проверкой в больницу, где избили пожилого человека.

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Петербуржец избил врача за отказ делать его ребенку прививку
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