Депздрав Москвы приехал с проверкой в больницу, где избили пожилого человека

В Москве начали проверять больницу после сообщения об избиении пациентки. Фото: Pixabay

В Москве начали проверять больницу после сообщения об избиении пациентки. Фото: Pixabay

Департамент здравоохранения столицы уже начал проверять больницу имени Иноземцева сразу после того, как стало известно об избиении пожилой пациентки. Об этом сообщает ТАСС.

В Сети появилось видео, где заметно, как сотрудница больницы с кулаками набросилась на пожилую женщину.

Известно, что после случившегося стали срочно проводить проверку учреждения. Туда незамедлительно направилась служба медицинской инспекции и представители департамента здравоохранения, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Также сообщается, что в больницу вызвали главного врача. Такому поведению не должно быть места в медицинских учреждениях, поэтому после того, как завершится проверка, всех сотрудников, которые имели отношение к ситуации, отстранят от работы и должностей. Руководство же учреждения ждут дисциплинарные меры.

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