Сиделка в Красносельском районе вынесла из квартиры пенсионерки 500 тыс. рублей

В Петербурге в Красносельском районе сиделка у пенсионерки украла 500 тыс. рублей. Об этом стало известно Gazeta.spb.ru.

19 апреля вечером 77-летняя пенсионерка, которая проживает в Красносельском районе на улице Тамбасова сообщила, что у нее украли деньги. Интересно, что по словам женщины, ее обокрали в еще в декабре позапрошлого года. В своем заявлении она указала, что в дневное время из ее квартиры 29-летняя гражданка Республики Узбекистан похитила 500 тыс. рублей. Якобы девушка сделала это путем свободного доступа, потому как нанялась на работу к пенсионерке сиделкой.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что проигравший ставку мужчина под угрозой ножа пытался отобрать свои 60 тысяч рублей у букмекеров. Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего разбой в помещении букмекерской компании «Фон Бет» после проигрыша.