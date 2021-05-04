В горах Бурятии трое туристов погибли при сходе лавины

В Тункинском районе Бурятии три человека погибли при сходе снежной лавины. Еще двое пострадали, их госпитализировали в иркутскую больницу.
По информации главка МЧС по Бурятии, в воскресенье, 2 мая, туристическая группа из пяти человек, приехавших в Бурятию из Красноярского края, вышла на маршрут по труднодоступной местности, чтобы подняться на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. На следующий день с гор сошла лавина и накрыла туристов на перевале Горелова. Из пяти человек в живых остались только двое.
Спасатели эвакуировали выживших туристов на вертолете Ми-8. Их доставили в больницу Иркутская в шоковом состоянии и обморожением рук.
Следователи проводят проверку и устанавливает полную картину произошедшего. Судмедэкспертам предстоит выяснить точную причину смерти.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое туристов в нацпарке Коми погибли под лавиной.