В горах Бурятии трое туристов погибли при сходе лавины

В Тункинском районе Бурятии три человека погибли при сходе снежной лавины. Еще двое пострадали, их госпитализировали в иркутскую больницу.

По информации главка МЧС по Бурятии, в воскресенье, 2 мая, туристическая группа из пяти человек, приехавших в Бурятию из Красноярского края, вышла на маршрут по труднодоступной местности, чтобы подняться на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. На следующий день с гор сошла лавина и накрыла туристов на перевале Горелова. Из пяти человек в живых остались только двое.

Спасатели эвакуировали выживших туристов на вертолете Ми-8. Их доставили в больницу Иркутская в шоковом состоянии и обморожением рук.

Следователи проводят проверку и устанавливает полную картину произошедшего. Судмедэкспертам предстоит выяснить точную причину смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое туристов в нацпарке Коми погибли под лавиной.