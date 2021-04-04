Двое туристов в нацпарке Коми погибли под лавиной

Двое туристов в нацпарке Коми погибли под лавиной
Туристы погибли в результате схода лавины. Фото: Pixabay

Сход лавины стал причиной гибели двух туристов в национальном парке «Югыд Ва» в республике Коми. С ними был еще один турист, ему удалось выжить.

Как сообщает «Комиинформ», все случилось в пятницу, 2 апреля, на базе «Озерная». Туристы приехали отдохнуть из Пермского края. За несколько дней до трагедии они выехали с базы на снегоходах в сторону горы Аранец, после чего должны были вернуться обратно. Когда они ехали вдоль реки, на них сошла лавина. Двое не выжили, одному удалось спастись.

На месте работала группа аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми». Региональный Следственный комитет проводит процессуальную проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК начал проверку после смерти лыжника в Хибинах из Петербурга. Пропавший в горах под Мурманском лыжник из Петербурга найден мертвым.

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Двое туристов в нацпарке Коми погибли под лавиной
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