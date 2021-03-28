СК начал проверку после смерти лыжника в Хибинах из Петербурга

Пропавший в горах под Мурманском лыжник из Петербурга найден мертвым. Фото: Pixabay

Пропавший в горах под Мурманском лыжник из Петербурга найден мертвым. Фото: Pixabay

Пропавший в горах под Мурманском лыжник из Петербурга найден мертвым.

Следственное управление СК России по Мурманской области начало доследственную проверку после смерти лыжника.

«Следственным отделом по городу Апатиты проводится доследственная проверка по факту гибели лыжника», — сообщили ТАСС в ведомстве.

По предварительной информации, три лыжника из Петербурга катались на необорудованном склоне горы Айкуайвенчорр. Во время лыжного похода один турист из группы пропал.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства.

Напомним, в Хибинах 22 марта произошел сход снега, в результате которого погибла девочка 2008 года, приехавшая из Петербурга. После возбудили еще одно уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в районе горы Айкуайвенчорр в Мурманской области сегодня, 27 марта, разыскивают потерявшегося лыжника. Он был участником лыжной группы, состоящей из трех человек.