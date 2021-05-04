Россиянам рассказали, как избежать переедания во время праздников

Врач посоветовала употреблять больше растительной пищи в запеченном или тушеном виде. Фото: pixabay

Врач посоветовала употреблять больше растительной пищи в запеченном или тушеном виде. Фото: pixabay

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная назвала несколько способов избежать переедания во время праздничных застольев.

Врач заявила в беседе с радио Sputnik, праздничный стол не стоит перегружать жирными и мясными блюдами. Она посоветовала приготовить побольше салатов, овощей, а также разбавить меню фруктами, зеленью и крупами. Также она порекомендовала ограничить употребление алкоголя.

По словам диетолога, в праздничные дни нужны не для того, чтобы наедаться, а чтобы получать удовольствие от жизни. Бережная предупредила, что пренебрежение этими рекомендациями может обернуться неприятными последствиями.

Она добавила, что для восстановления нормальной работы пищеварительной системы необходимо скорректировать рацион хотя бы на время. Врач посоветовала употреблять больше растительной пищи в запеченном или тушеном виде. Также можно пить чай с лимоном, минеральную воду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на майских праздниках в России выросло число травм и отравлений.