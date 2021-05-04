Минздрав: на майских праздниках в России выросло число травм и отравлений

Мурашко уточнил, что эти показатели чаще всего напрямую связаны со злоупотреблением алкоголем. Фото: Минздрав РФ

Мурашко уточнил, что эти показатели чаще всего напрямую связаны со злоупотреблением алкоголем. Фото: Минздрав РФ

В первые дни майских праздников в России выросло число обращений в больницы с травмами и отравлениями, в том числе выросло число летальных исходов.

Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании с регионами по вопросам организации медпомощи в период нерабочих дней.

По его словам, по итогам трех нерабочих дней россияне стали чаще обращаться в больницы с различными травмами и отравлениями. Вместе с этим растет и число смертельных случаев, добавил министр.

Мурашко уточнил, что эти показатели чаще всего напрямую связаны со злоупотреблением алкоголем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты зафиксировали рост цен на баранину и свинину перед майскими праздниками. На цены повлиял не только большой спрос, но и некоторые ограничения на поставку мяса.