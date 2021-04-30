Эксперты зафиксировали рост цен на баранину и свинину перед майскими праздниками

На цены повлиял не только большой спрос, но и некоторые ограничения на поставку мяса.

В России перед майскими праздниками выросли цены на мясо. В том числе подорожала баранина (на 1,6%) и свинина (на 1,7%), о чем сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию Федеральной службы государственной статистики.

Эксперты отмечают, что на цены влияет не только высокий спрос на мясную продукцию, но также ограничения на поставку этого мяса из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Также повлияло окончание Великого поста, которое совпало с майскими праздниками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам рассказали, как выбрать мясо для шашлыка. В первую очередь важно проверить срок годности, иначе высок риск отравиться.