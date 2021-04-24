Россиянам рассказали, как выбрать мясо для шашлыка

В первую очередь важно проверить срок годности, иначе высок риск отравиться.

Диетолог рассказала о том, как выбрать мясо для шашлыка. Своими советами она поделилась с «360». Эксперт отметила, что в первую очередь надо обращать внимание на срок годности сырого или замаринованного мяса.

Специалист заявила, что лучше выбирать мясо с маринадом, в котором мало ингредиентов. Дело в том, что специи и ароматизаторы могут маскировать несвежее мясо. Также не нужно покупать мясо, которое хранится рядом с овощами и зеленью, так как есть риск попадания в него земли, спор и бактерий.

«Чем меньше будет ингредиентов в составе, тем более натуральным и качественным будет шашлык»,

— подчеркнула диетолог.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам разрешили жарить шашлыки в 42 местах города. Самыми популярными у жителей Северной столицы являются зоны отдыха у озера Сестрорецкий, в посёлке Новосёлки, Песочном и озере Лесное в Солнечном.