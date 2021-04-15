Петербуржцам разрешили жарить шашлыки в 42 местах города

До наступления пожароопасного периода жители Петербурга могут отдохнуть и приготовить шашлыки на территории «Западного Котлина». Фото: pixabay

До наступления пожароопасного периода жители Петербурга могут отдохнуть и приготовить шашлыки на территории «Западного Котлина». Фото: pixabay

Комитет по природопользованию Петербурга рассказал, где петербуржцем можно жарить шашлыки, сообщает 78.ru.

В Северной столице на всех 15 особо охраняемых природных территориях установлен режим особой охраны. К числу строгих запретов относится разведение костров (в мангалах в том числе). В 2020 году специалисты в области охраны окружающей среды провели более 250 рейдов, составили более 200 протоколов о правонарушении, из них более 100 — за разведение костров.

До наступления пожароопасного периода жители Петербурга могут отдохнуть и приготовить шашлыки на территории «Западного Котлина». Там есть пикниковые точки, оборудованные пожаробезопасными жаровнями. Петербуржцам следует придерживаться правил пользования мангалами, забирать свой мусор.

Комитет по благоустройству сообщил, что в лесу, СПб ГКУ «Курортный лесопарк» ежегодно благоустраивает зоны отдыха для мангалов. Совсем скоро там приведут в порядок 42 зоны отдыха, оборудованные местами для разведения огня.

Самыми популярными у жителей Северной столицы являются зоны отдыха у озера Сестрорецкий, в посёлке Новосёлки, Песочном и озере Лесное в Солнечном.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 19 апреля начнётся выдача сертификатов в летние лагеря.