В Роспотребнадзоре объяснили, для чего нужна вторая доза вакцины от COVID-19

Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, для чего нужна вторая доза вакцины от коронавируса.

По его словам, это необходимо для закрепления стойкого эффекта и формирования более крепкого иммунитета, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что при отсутствии второго укола вакцины человек ставит под удар своё здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы.

«Важно, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее, поэтому в настоящий момент этот интервал сокращён до 21 дня», — отметил он.

С начала пандемии в России выявлено 4 839 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 111 535 летальных исходов, выздоровели 4 457 044 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что если человек уже переболел коронавирусом, то через полгода необходимо проверить уровень антител к крови. Прививаться можно, если иммуноферментный анализ на антитела к SARS-CoV2 показывает отрицательный результат. Выбор вакцины при этом стоит за лечащим врачом.