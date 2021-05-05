В Мексике объявлен трёхдневный траур в связи с катастрофой в метро

В Мексике объявлен трёхдневный траур в связи с катастрофой в метро
Место происшествия. Фото: скриншот: Тwitter/SUUMA Voluntarios

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил в стране трёхдневный траур по погибшим в результате крушения метромоста в районе станции «Оливос» в Мехико.

«Объявляется трёхдневный национальный траур из-за трагедии на 12-й линии <…> метрополитена Мехико», — говорится в президентском указе, сообщает El Universal.

Напомним, во вторник, 4 мая, в районе станции «Оливос» (на 12-й линии метро) в Мехико обрушился метромост. В результате трагедии погибли 24 человека, 79 пострадали.

Мост расположен на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко. Обрушение конструкции моста произошло во время движения поезда. Под завалами оказались проезжавшие снизу машины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Московском проспекте произошло обрушение лепнины с фасада дома. Кусок облицовки с высоты свалился прямо на коляску с маленьким ребенком. Упавший с карниза здания кирпич попал ребенку в левый глаз.

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