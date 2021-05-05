В Любани удалось потушить вспыхнувший дом за полчаса

В Любани удалось потушить вспыхнувший дом за полчаса
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В ночь на 5 мая в Тосненском районе Ленинградской области произошел пожар.

В Любани загорелся частный дом, огонь перекинулся на хозяйственную постройку.

Сообщение о возгорании поступило в 3:56. Очевидцы сообщили, что горит дом на Московском шоссе. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Частный дом и хозяйственная пристройка горят на общей площади в 114 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось к 4:30. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вторник, 4 мая, в квартире на Центральной улице в поселке Федоровское произошел пожар. Огонь охватил обстановку квартиры общей площадью 15 квадратных метров.

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