После пожара в Ленобласти, где погибли двое подростков, завели уголовное дело

В Тосненском районе следственные органы открыли уголовное дело после пожара, в котором погибли двое несовершеннолетних и еще один пострадал.

Как сообщили в областном следственном управлении СК, следователи открыли уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Все произошло во вторник, 4 мая, в квартире на Центральной улице в поселке Федоровское. Огонь охватил обстановку квартиры общей площадью 15 квадратных метров. С пожаром боролись 12 пожарных с привлечением трех специальных машин.

В сгоревшей квартире нашли тела двух подростков 2005 и 2006 годов рождения, еще одного школьника доставили в больницу с ожогами.

На месте происшествия работают криминалисты, следователи, полицейские и сотрудники МЧС. Назначены экспертизы, сейчас допрашивают очевидцев. Все обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАДе столкнулись 3 машины, одна загорелась.