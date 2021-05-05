В Петербурге злоумышленник ударил кассира кирпичом по голове

В Петербурге сотрудники полиции задержали злоумышленника, который напал на магазин и ударил кирпичом по голове женщину-кассира.

Инцидент произошел 4 мая. В полицию обратился охранник и сообщил о разбое в помещении сетевого магазина на улице Композиторов. На месте происшествия задержали двух мужчин 1991 и 1995 года рождения.

После прохода через расчетно-кассовый узел младший из них ударил кирпичом по голове контролера-кассира, которая пыталась пресечь вынос неоплаченного товара. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о нападении на табачную лавку в доме 129 по проспекту Энгельса. В торговое помещение зашли двое мужчин, у одного из которых в руках был строительный инструмент.