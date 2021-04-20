В Выборгском районе 2 мужчин напали на табачную лавку

Один из нападавших был ранен, второму удалось скрыться. Фото: Google.Maps

Один из нападавших был ранен, второму удалось скрыться. Фото: Google.Maps

В полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о нападении на табачную лавку в доме 129 по проспекту Энгельса. В торговое помещение зашли двое мужчин, у одного из которых в руках был строительный инструмент.

Когда злоумышленники начали разбивать прилавки, рассовывая товар по мешкам, 37-летний продавец успела нажать тревожную кнопку. Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники частного охранного предприятия.

Нападавшие попытались оказать сопротивление, угрожая ножом. Охранникам пришлось применить оружие. Один из нападавших был ранен, второму удалось скрыться. Раненый нападавший (25-летний мужчина) был передан медикам и госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался.

В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Полиция приняла меры к розыску и задержанию скрывшегося участника нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лодейном Поле задержали поджигателя авто.