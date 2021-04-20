В Лодейном Поле задержали поджигателя авто

По прибытии на место происшествия обнаружили обгоревший автомобиль «Ниссан Максима» 1997 года выпуска. Фото: pixabay.com

По прибытии на место происшествия обнаружили обгоревший автомобиль «Ниссан Максима» 1997 года выпуска. Фото: pixabay.com

Полиция задержала 34-летнего ранее судимого неработающего мужчину за поджог автомобиля. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что в г. Лодейное Поле во дворе д. 3 по Песочной ул. горит автомобиль. По прибытии на место происшествия обнаружили обгоревший автомобиль «Ниссан Максима» 1997 года выпуска.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ревнивый мужчина забил до смерти нового мужа бывшей возлюбленной на проспекте Науки. Прибывшие на место полицейские нашли уже труп избитого. Сразу же были задержаны три человека: заявительница, 36-летний бывший сожитель и 20-летняя девушка. Всех доставили в отдел, где были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.