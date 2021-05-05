ГАТИ предоставила 190 ордеров, которые озеленят сады и парки Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция по просьбам комитета по благоустройству Северной столицы предоставила 190 ордеров, чтобы озеленить город. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Скоро скверы, парки и сады города на Неве зазеленеют.

Так, в парке Есенина появятся 110 саженцев, а в Сосновке почти в 2,5 раза больше — 283 саженца.

Сообщается, что в парке Интернационалистов на пересечении Южного шоссе и Бухарестской улицы высадят 46 деревьев. Помимо этого озеленят Яблоневый сад на Белградской улице.

В организации отметили, что должен состоятся еще ремонт газонных насаждений.

Известно, что новые деревья появятся вдоль Октябрьской, Выборгской, Петровской и Петроградской набережных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Государственная административно-техническая инспекция дала 30 ордеров, чтобы провести работы по благоустройству территорий во дворах Северной столицы.