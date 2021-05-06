Петербургское метро будет закрыто ночью 9 мая

Метрополитен не будет работать в ночь на 9 мая. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Метрополитен не будет работать в ночь на 9 мая. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Общественный транспорт Петербурга в ночь на 9 мая будет работать в обычном режиме.

Станции городского метрополитена закроются вечером 8 мая по действующему графику и откроются только праздничным утром. Кроме того, в День Победы не будут курсировать ночные автобусы и другой транспорт.

Стоит отметить, что в прошлом году в ночь на День Победы подземка также была закрыта, а наземный транспорт не ходил. Последний раз метрополитен и автобусы транспорт работали в ночь на 9 мая в 2019 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станции петербургского метро украсили ко Дню Победы. Теперь на некоторых станциях подземки появились специальные баннеры, а в вагонах поездов можно увидеть 350 плакатов. Также транслируется музыкальное поздравление с Днем Победы.