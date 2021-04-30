Станции петербургского метро украсили ко Дню Победы

Петербург уже вовсю готовится к празднованию 76-й годовщины со Дня победы в Великой Отечественной войне. К празднику украсили станции метро.

Теперь на некоторых станциях подземки появились специальные баннеры, посвященные важной для страны дате. Теперь в вагонах поездов можно увидеть 350 плакатов формата А3 и А2.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», в вагонах поездов можно увидеть 350 плакатов формата А3 и А2 в рамках, на балюстрадах эскалаторов в лайтбоксах разместили 37 плакатов, а на верхних и нижних гребенках эскалаторов – 35 постеров.

На звуковом канале метрополитена также транслируется поздравление с Днем Победы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренировки перед парадом Победы пройдут в Петербурге 30 апреля, 5 и 7 мая. Военная техника приезжает на репетицию парада через КАД, Пискарёвский проспект и набережные.