В Бокситогорском районе волонтеры исполнили концерт для ветерана ВОВ в его дворе

Александр Алексеевич Шепелев прошел всю Великую Отечественную войну и дошел до Берлина. Фото: pixabay

Александр Алексеевич Шепелев прошел всю Великую Отечественную войну и дошел до Берлина. Фото: pixabay

Ветерана Великой Отечественной войны из Бокситогорского района Александра Шепелева поздравили с наступающим Днем Победы.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24«, активисты движения «Волонтеры Победы» и местный творческий коллектив исполнили для 97-летнего ветерана песни военных лет и вручили подарки. Концерт организовали прямо во дворе его дома в деревне Чудцы.

Александр Алексеевич Шепелев прошел всю Великую Отечественную войну и дошел до Берлина.

Перед поездкой к ветерану волонтеры посетили мемориал на Астрачинском рубеже и возложили цветы. Здесь в декабре 1941 года велись бои за Тихвин, а советские войска не дали сомкнуть второе кольцо блокады Ленинграда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы споют ветеранам ВОВ в их дворах.