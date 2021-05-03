Петербуржцы споют ветеранам ВОВ в их дворах

Северная столица намерена присоединиться к акции «Поем двором». Об этом сообщает Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Город на Неве решил примкнуть к другим регионам и 9 Мая, в День Великой Победы, артисты из разнообразных творческих коллективов, а также прославленные личности региона из сферы культуры и искусств выступят во дворах ветеранов Великой Отечественной войны.

Объединения, которые занимаются музыкой и танцами приедут во дворы людей войны и организуют бесплатное выступление, смотреть которое можно не выходя из дома, прямо с балкона или окна.

Известно, что на 9 Мая в восьми крупных городах России проведут концерты молодых творцов арт-кластера “Таврида”.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга готовят выплату ветеранам ко Дню Победы.