В Петербурге ветераны получат выплату ко Дню Победы

Власти Петербурга готовят выплату ветеранам ко Дню Победы. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Так, в преддверии 9 Мая инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат выплату в размере 10 тыс. рублей.

«Ветеранам ВОВ (в т.ч. лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла); бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей; ветеранам боевых действий из числа участников разминирования объектов и боевого траления; лицам, проживавшим (родившимся) в Ленинграде в период блокады в размере 7 тыс. рублей», — сообщили в администрации города.

Кроме того, выплату в 4 тыс. рублей вручат вдовам (вдовцам) военных, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией. Дети войны получат 3 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге общественный транспорт на три дня станет бесплатным для ветеранов. Проезд станет бесплатным и для их сопровождающих.