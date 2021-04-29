В Петербурге общественный транспорт на три дня станет бесплатным для ветеранов

Льготы будут предоставлены всем ветеранам вне зависимости от их гражданства и места жительства. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Льготы будут предоставлены всем ветеранам вне зависимости от их гражданства и места жительства. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге с 7 по 9 мая общественный транспорт станет бесплатным для ветеранов Великой Отечественной войны.

Для ветеранов, инвалидов войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей отменят плату за проезд и на наземный транспорт, и на метро. Проезд станет бесплатным и для их сопровождающих.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту, льгота введена для ветеранов с целью предоставления возможности посетить торжественные мероприятия в Северной столице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие смогут бесплатно ездить по ЗСД.