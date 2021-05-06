Полмиллиона цветов высадили в Петербурге к майским праздникам

560 тысяч цветов украсили Петербург к майским праздниками. Фото: Pixabay

560 тысяч цветов украсили Петербург к майским праздниками. Фото: Pixabay

В Северной столице перед майскими праздниками высадили 560 тысяч цветов. Город продолжают готовить ко Дню Победы.

Об этом 6 мая сообщили в Смольном. Губернатор Александр Беглов отметил, что подготовка города к празднованию Дня Победы всегда начинается задолго до мероприятий. Город убирают и украшают.

В «зеленых зонах» тем временем продолжаются работы по благоустройству — садовники высаживают деревья и кустарники и убирают мусор. Ежедневно сады, парки и скверы приводят в порядок 800 специалистов.

В День Победы в Петербурге пройдет военный парад. Дворцовую площадь уже шесть раз помыли с применением моющих средств. Накануне праздника ее снова тщательно уберут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дворцовый мост в Петербурге украсит праздничная подсветка в дни майских праздников.