Отопление в Петербурге отключат только после стабильного потепления

Отопительный сезон в Северной столице завершать пока не планируют. Всему виной холодная погода в мае.

Чтобы отключить отопление в домах Петербурга, среднесуточная температура воздуха должна составлять не менее +8 градусов в течение минимум пяти дней. Как сообщили в городском комитете по энергетике, пока таких показателей в городе зафиксировано не было.

При этом уже сейчас источники теплоснабжения работают на минимально возможных параметрах. Смольный также смотрит и на прогнозы синоптиков. Если на улице резко потеплеет, что ждать периода в пять суток не придется. Добавим, что в ближайшие дни в Петербурге по-прежнему будет прохладно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отопительный сезон в Петербурге планируют завершить в конце апреля.