Отопительный сезон в Петербурге планируют завершить в конце апреля

Отопление, как правило, отключают, когда среднесуточная температура на протяжении как минимум пяти дней составляет не меньше +5 градусов. Фото: pixabay

Отопление, как правило, отключают, когда среднесуточная температура на протяжении как минимум пяти дней составляет не меньше +5 градусов. Фото: pixabay

Отопительный сезон в Северной столице может завершиться уже в конце апреля, рассказал пресс-секретарь комитета по энергетике и инженерному обеспечению Александр Антипенко.

Планируя продолжительность подачи тепла в батареи, специалисты ориентируются только на температуру за окном, поэтому точная дата окончания отопительного сезона будет зависеть от погода. «Но пока зима продолжается», — передает слова Антипенко 78.ru.

Норматив, при котором можно отключать батареи, — это среднесуточная температура в +8 градусов, которая держится не менее пяти дней. При этом резкое похолодание, наоборот, может служить сигналом для возвращения тепла. Пока что среднесуточная температура слишком низкая, и прогнозов о резком потеплении не предвидится. Как правило, отопление отключают в конце апреля-начале мая — скорее всего, этот сезон не будет исключением, заключил представитель комитета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после вчерашнего теплого дня в Петербурге опять похолодало.