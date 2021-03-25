После рекордного потепления в Петербурге ожидается снег

После рекордного потепления в Петербурге ожидается снег
Учитывая плюсовую температуру, прогнозируемый снег скорее всего превратится в обычный дождь. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В среду, 24 марта, в Северной столице был самый теплый день с начала года. В город пришла весна — воздух прогрелся до +10 градусов. Сегодня, однако, в Петербурге снова похолодало и синоптики даже обещают снег.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 25 марта, в городе на Неве ожидаются осадки в виде снега и дождя. Юго-западный ветер дует с умеренной скоростью, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха с ночных -1…+3 градусов в течение дня повысится до +5…+7 градусов. На дорогах при этом возможна гололедица.

Отметим, что несмотря на не столь радужные погодные условия, сегодняшний день все равно может оказаться самым теплым за последние 59 лет наблюдений. В среднем в этот день в Петербурге бывает от -7 до +5 градусов. Самый теплый день был зафиксирован в 1968 году, когда воздух прогрелся до +12 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам обещают теплые весну и лето.

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