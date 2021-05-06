Сады непрерывного цветения появятся в Петербурге

Сады непрерывного цветения появятся в Петербурге
По мнению чиновника, северный климат не помешает воплотить такую идею в реальность. Фото: pixabay

В Северной столице обустроят сады непрерывного цветения. Такое поручение вице-губернатор Николай Бондаренко дал комитету по благоустройству.

Бондаренко отметил, что несмотря на великое множество цветов, которые городские садовники высаживают на клумбах, Петербургу не хватает зеленых зон, где цветение не прекращается весь сезон. Сады непрерывного цветения стали бы новыми яркими точками притяжения для жителей и гостей города. По мнению чиновника, северный климат не помешает воплотить такую идею в реальность.

В ближайшее время районные администрации должны выбрать потенциальные места размещения цветущих садиков. После чего будут созданы концепции их обустройства.

Выбрать лучшие проекты предстоит горожанам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полмиллиона цветов высадили в Петербурге к майским праздникам.

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