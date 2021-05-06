Летом «Аэрофлот» откроет прямые рейсы Петербург — Геленджик

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые начнет выполнять прямые рейсы из Петербурга в Геленджик. Новый рейс запустят с 2 июня.

Рейсы по маршруту Петербург — Геленджик будут выполняться три раза в неделю. По средам самолет будет вылетать из Пулково в 11:05, а из аэропорта Геленджика — в 15:00. По пятницам и воскресеньям время вылета из городов сдвинется на 20 минут позже. Время в полете составит 2 часа 55 минут.

Рейсы из Петербурга в Геленджик в этом году первой открыла авиакомпания «Россия» — самолеты начали летать с 29 апреля. С 1 мая на маршрут также вышла авиакомпания Smartavia. Сейчас у пассажиров есть возможность улететь на юг на одном из десяти рейсов в неделю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково возобновил рейсы в Египет. Перелеты будут один раз в неделю.