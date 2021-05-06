Летом «Аэрофлот» откроет прямые рейсы Петербург — Геленджик

Летом &#171;Аэрофлот&#187; откроет прямые рейсы Петербург &#8212; Геленджик
Время в полете составит 2 часа 55 минут. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые начнет выполнять прямые рейсы из Петербурга в Геленджик. Новый рейс запустят с 2 июня.

Рейсы по маршруту Петербург — Геленджик будут выполняться три раза в неделю. По средам самолет будет вылетать из Пулково в 11:05, а из аэропорта Геленджика — в 15:00. По пятницам и воскресеньям время вылета из городов сдвинется на 20 минут позже. Время в полете составит 2 часа 55 минут.

Рейсы из Петербурга в Геленджик в этом году первой открыла авиакомпания «Россия» — самолеты начали летать с 29 апреля. С 1 мая на маршрут также вышла авиакомпания Smartavia. Сейчас у пассажиров есть возможность улететь на юг на одном из десяти рейсов в неделю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково возобновил рейсы в Египет. Перелеты будут один раз в неделю.

аэрофлот геленджик новости СПб прямые рейсы пулково


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Тихвине 55-летняя женщина зарезала своего сожителя
Петербуржцы оценили принятый в городе закон о кадетском образовании
Летом «Аэрофлот» откроет прямые рейсы Петербург — Геленджик
Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении Невы возле Литейного моста
Торговый центр «Атмосфера» эвакуировали из-за загоревшегося ...
ДТП на Пулковских высотах спровоцировало пробку в сторону Петербурга
Обвинение Паршуты, истерика Бузовой и другие скандалы шоу «Маска»
Сады непрерывного цветения появятся в Петербурге